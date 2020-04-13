После сделки ОПЕК нефть все равно будет дешеветь – Goldman Sachs

После сделки ОПЕК нефть все равно будет дешеветь – Goldman Sachs

Goldman Sachs сообщил в воскресенье, 12 апреля,что цены на нефть продолжат падать в ближайшие недели, поскольку "историческая, но недостаточная" сделка ведущих производителей о сокращении добычи вряд ли компенсирует вызванное коронавирусом падение спроса.

Группа ОПЕК+ договорилась в воскресенье снизить добычу нефти примерно на 10% от мировых поставок - рекордный объем, чтобы поддержать нефтяные цены на фоне распространения коронавируса.

Goldman Sachs видит понижательные риски для своего краткосрочного прогноза цены на Brent около 20 долл. за баррель, но прогнозирует, что динамика глобального бенчмарка будет опережать американскую нефть, поскольку экспорт ОПЕК+, скорее всего, сократится, что освободит место в плавучих хранилищах.

Даже если все ключевые члены ОПЕК будут полностью соблюдать сделку, а все остальные страны, согласившиеся сократить добычу в мае, обеспечат 50-процентный уровень соблюдения, добровольное сокращение будет представлять собой снижение лишь на 4,3 млн баррелей в сутки от уровней первого квартала, говорится в сообщении банка.

Более крупное сокращение производства странами G20 также не сильно поможет, сообщил банк: "В конечном счете, это просто отражает то, что никакие добровольные сокращения не могут быть достаточно большими, чтобы компенсировать среднее падение спроса на 19 миллионов баррелей в сутки в апреле-мае из-за коронавируса".


МинПром по материалам Рейтер

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