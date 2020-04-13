В Киеве во время карантина упал уровень оплаты коммунальных услуг

Из-за этого может возникнуть недостача средств для зарплат коммунальщикам.

В Киеве после введения карантина в марте упал уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к недостатку денег для выплат зарплат коммунальщикам. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В то же время он добавил, что на период продления карантина в столице будет действовать льготный период оплаты.

"У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет для всех, кто заплатит до конца месяца, но это не значит, что за коммунальные услуги не нужно платить вообще", - сообщил он.

По словам Кличко, общий уровень оплаты за услуги ЖКХ по состоянию на конец марта не достиг и 80%.

"По сравнению с февралем, значительно меньше киевлян заплатили за услуги", - сообщил мэр Киева .

Кличко призвал платить за потребленные услуги онлайн и помогать платить в таком режиме и старшему поколению, которое привыкло оплачивать услуги на почте и в банках.

По словам директора СП "Энергосбыт" коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Константина Лопатина, долг киевлян за отопление и горячую воду составил около 2 млрд гривен, пишет "Украинская правда".

Напомним, ранее парламент принял закон, согласно с которым на период карантина не начисляются штрафы и пеня за неуплату услуг ЖКХ, услуги нельзя отключить, граждан нельзя выселить за неуплату.