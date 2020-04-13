Суд запретил регистрационные действия в отношении имущества “Кузни на Рыбальском”
7 апреля 2020 года Окружной административный суд (ОАС) Киева запретил регистраторам совершать любые регистрационные действия в отношении недвижимого имущества ЧАО “Завод “Кузня на Рыбальском”. Данный запрет был принят в рамках дела о получении Еленой Исаевской вознаграждения за обличение коррупционных действий, которые, возможно, были совершены пятым президентом Украины, нынешним народным депутатом и экс-владельцем указанного завода Петром Порошенко. Такое ограничение является мерой обеспечения иска и будет действовать до принятия судом решения по сути.
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Также запрещено осуществлять такие действия нотариусам, государственным и частным исполнителям. Данные ограничения будут действовать до вступления в силу решения, которое суд должен принять по результатам рассмотрения данного административного дела по существу.
Как указано в материалах дела, 10 марта 2020 года заявитель (Елена Исаевская. – *KV) подала в Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) сообщение о возможном коррупционном правонарушении. В нем она, как обличитель коррупции, просила проверить изложенные сведения, осуществить надлежащее расследование информации и принять другие необходимые меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности.
В указанном обращении Елена Исаевская указывала на обстоятельства возможной фиктивности сделки купли-продажи акций ЧАО “Завод “Кузня на Рыбальском”, заключенной в ноябре 2018 года между
В своем сообщении к НАПК Елена Исаевская отметила, что, несмотря на требования закона, Петр Порошенко не внес в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были поданы 31 марта 2019 года и 20 мая 2019 года, информацию о фактическом владении пакетом акций ЧАО “Завод “Кузня на Рыбальском”. Речь шла о том, что бывший президент имел возможность совершать в отношении этого объекта действия, которые тождественны праву распоряжаться им.
В сообщении о совершении коррупционного правонарушения от 10 марта 2020 года также сообщалось о том, что предмет возможного коррупционного правонарушения составляет около 8 млрд гривен. То есть, Елена Исаевская претендует на получение в будущем максимального размера вознаграждения как обличитель коррупции.
25 марта 2020 года НАПК своим письмом под №42-02/11208/20 ответило Елене Исаевской, что не видит оснований для принятия мер реагирования на указанные обстоятельства возможного совершения коррупционного правонарушения.
Как указано в судебном определении, возможность обличителя коррупции получить вознаграждение взаимосвязана с решениями и действиями уполномоченных государственных органов в сфере противодействия коррупции. При этом, право на получение этих денег фактически зависит от сохранения предмета коррупционного правонарушения, о котором сообщает заявитель. Ведь даже в случае наличия обвинительного приговора суда, право Елены Исаевской на это вознаграждение останется сугубо декларативным и получить его будет невозможно.
Таким образом сохранение предмета возможного коррупционного правонарушения (имущества ЧАО “Завод “Кузня на Рыбальском”. –
Определение вступило в силу в день его вынесения – 7 апреля 2020 года.
Отметим, представителем истца выступает Андрей Портнов – экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича. По
Напомним, что в сентябре 2019 года Печерский райсуд Киева арестовал недвижимость и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском", который ранее принадлежал пятому президенту Петру Порошенко. В ноябре Киевский апелляционный суд отменил соответствующее определение об аресте.
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* ПрАТ “Завод "Кузня на Рибальському” (код ЄДРПОУ: 14312364)
** ПАТ ЗНКІФ “Прайм Ессетс Кепітал” (код ЄДРПОУ: 33549199)
Фото: InfoResist