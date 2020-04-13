Суд запретил регистрационные действия в отношении имущества “Кузни на Рыбальском”

Суд запретил регистрационные действия в отношении имущества &ldquo;Кузни на Рыбальском&rdquo;

7 апреля 2020 года Окружной административный суд (ОАС) Киева запретил регистраторам совершать любые регистрационные действия в отношении недвижимого имущества ЧАО “Завод “Кузня на Рыбальском”. Данный запрет был принят в рамках дела о получении Еленой Исаевской вознаграждения за обличение коррупционных действий, которые, возможно, были совершены пятым президентом Украины, нынешним народным депутатом и экс-владельцем указанного завода Петром Порошенко. Такое ограничение является мерой обеспечения иска и будет действовать до принятия судом решения по сути.

Как стало известно KV, определением от 7 апреля ОАС Киева запретил государственным регистраторам прав на недвижимое имущество вносить в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество любые записи и/или совершать любые регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, принадлежащего ЧАО “Завод “Кузня на Рыбальском” (*) (дело №640/7747/20).

Также запрещено осуществлять такие действия нотариусам, государственным и частным исполнителям. Данные ограничения будут действовать до вступления в силу решения, которое суд должен принять по результатам рассмотрения данного административного дела по существу.

Как указано в материалах дела, 10 марта 2020 года заявитель (Елена Исаевская. – *KV) подала в Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) сообщение о возможном коррупционном правонарушении. В нем она, как обличитель коррупции, просила проверить изложенные сведения, осуществить надлежащее расследование информации и принять другие необходимые меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности.

В указанном обращении Елена Исаевская указывала на обстоятельства возможной фиктивности сделки купли-продажи акций ЧАО “Завод “Кузня на Рыбальском”, заключенной в ноябре 2018 года между ПАО “ЗНКИФ “Прайм Эссетс Капитал” и кипрской компанией “Ewins Limited”. Также она сообщала о фактической направленности этого соглашения на “сокрытие истинного владельца за номинальным” и маскировку таким образом конфликта интересов основного собственника этого предприятия – бывшего президента Украины (Петра Порошенко. – KV). 

В своем сообщении к НАПК Елена Исаевская отметила, что, несмотря на требования закона, Петр Порошенко не внес в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были поданы 31 марта 2019 года и 20 мая 2019 года, информацию о фактическом владении пакетом акций ЧАО “Завод “Кузня на Рыбальском”. Речь шла о том, что бывший президент имел возможность совершать в отношении этого объекта действия, которые тождественны праву распоряжаться им.

В сообщении о совершении коррупционного правонарушения от 10 марта 2020 года также сообщалось о том, что предмет возможного коррупционного правонарушения составляет около 8 млрд гривен. То есть, Елена Исаевская претендует на получение в будущем максимального размера вознаграждения как обличитель коррупции.

25 марта 2020 года НАПК своим письмом под №42-02/11208/20 ответило Елене Исаевской, что не видит оснований для принятия мер реагирования на указанные обстоятельства возможного совершения коррупционного правонарушения.

Как указано в судебном определении, возможность обличителя коррупции получить вознаграждение взаимосвязана с решениями и действиями уполномоченных государственных органов в сфере противодействия коррупции. При этом, право на получение этих денег фактически зависит от сохранения предмета коррупционного правонарушения, о котором сообщает заявитель. Ведь даже в случае наличия обвинительного приговора суда, право Елены Исаевской на это вознаграждение останется сугубо декларативным и получить его будет невозможно.

Таким образом сохранение предмета возможного коррупционного правонарушения (имущества ЧАО “Завод “Кузня на Рыбальском”. – KV) возможно именно путем  принятия меры обеспечения иска – установления запрета третьим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора. В частности, речь шла как раз-таки о регистрационных действиях.

Определение вступило в силу в день его вынесения – 7 апреля 2020 года.

Отметим, представителем истца выступает Андрей Портнов – экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича. По данным “Слідство.info”, Елена Исаевская – сестра Андрея Портнова.

Напомним, что в сентябре 2019 года Печерский райсуд Киева арестовал недвижимость и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском", который ранее принадлежал пятому президенту Петру Порошенко. В ноябре Киевский апелляционный суд отменил соответствующее определение об аресте.

Также KV писала о том, что в 2019 году ряд СМИ сообщили о том, что “Кузня на Рыбальском” оказалась фигурантом уголовного дела из-за своих бывших владельцев. В конце мая Андрей Портнов подал в ГБР заявление о совершении преступления Петром Порошенко: юрист считает, что экс-президент продажей “Кузни на Рыбальском” отмыл 300 миллионов долларов, полученных преступным путем. 

Как ранее сообщала KV, в конце февраля 2019 года на Bihus.info вышел видеосюжет, в котором говорилось о том, что в сфере украинского оборонпрома действовали схемы завоза контрабандой в Украину б/у запчастей для танков и прочей бронетехники, которая продавалась на отечественные предприятия оборонпрома по цене в 2-4 раза выше изначальной. В этой схеме, по словам автора сюжета, были задействованы первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский, его сын, а также группа предпринимателей, работающих через фирмы-прокладки. Авторы сюжета утверждали, что через такие схемы за последние годы были проведены минимум 250 млн гривен. В том числе, сказано в передаче, в выводе денег принимала участие “Ленинская кузня” (сейчас – “Кузня на Рыбальском”), которая принадлежала Петру Порошенко.

* ПрАТ “Завод "Кузня на Рибальському” (код ЄДРПОУ: 14312364)

** ПАТ ЗНКІФ “Прайм Ессетс Кепітал” (код ЄДРПОУ: 33549199)

Фото: InfoResist


Александр Глазунов, КиевВласть

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