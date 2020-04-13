US Steel приостановила работу домны на заводе Gary Works

US Steel приостановила работу домны на заводе Gary Works

US Steel временно приостановила работу доменной печи № 8 на заводе Gary Works, штат Индиана, на фоне снижения спроса на рынке, сообщила в пятницу представитель компании.

По словам пресс-секретаря US Steel Меган Кокс, печь № 8, проектная мощность которой составляет 1,07 млн. тонн, согласно данным Ассоциации технологий чугуна и стали, была повторно запущена в зависимости от спроса на рынке.

"Мы не можем рассуждать о длине простоя, - сказала она. - Никаких непосредственных воздействий на сотрудников нет, но мы будем продолжать оценку в соответствии с будущими условиями".

Как известно, ранее печь была перезапущена в конце 2019г., т.к. компания начала ремонт доменной печи №4 в начале 2020 г.

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