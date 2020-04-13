Курс валют в Киеве: 13 апреля 2020 года

Курс валют в Киеве: 13 апреля 2020 года

Сегодня, 13 апреля 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 27,20 гривен/доллар. 

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,03 гривен за доллар, продажи – 27,45 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 27,25 гривен/доллар, продажа – 27,33 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 29,30 гривен за евро, продажи – 29,99 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 29,44 гривен/евро, продажа – 29,55 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,08 гривен за 10 рублей, продажи – 3,73 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,56 гривен за 10 рублей, продажа – 3,65 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua

Фото: fdlx.com


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 годаВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года
В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металлаВ условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла
В США сегодня не работает 29% экономикиВ США сегодня не работает 29% экономики
Тарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателейТарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателей
Ахметов за год потерял 600 позиций в списке ForbesАхметов за год потерял 600 позиций в списке Forbes
Блок рекламы


Похожие новости
Курс валют в Киеве: 10 апреля 2020 годаКурс валют в Киеве: 10 апреля 2020 года
НБУ понизил курс гривны на 9 копеекНБУ понизил курс гривны на 9 копеек
Курс валют в Киеве: 9 апреля 2020 годаКурс валют в Киеве: 9 апреля 2020 года
Новый вариант госбюджета-2020. Уменьшение финансирования АПК и увеличение расходов на культуруНовый вариант госбюджета-2020. Уменьшение финансирования АПК и увеличение расходов на культуру
Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ до 30 апреляПредпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ до 30 апреля
Renaissance Capital советует закупаться валютами развивающихся странRenaissance Capital советует закупаться валютами развивающихся стран
ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 годаВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года
В 2020 году КП “Городской магазин” продолжит работать без отчислений в киевский бюджетВ 2020 году КП “Городской магазин” продолжит работать без отчислений в киевский бюджет
Крупные плательщики налогов за три месяца 2020 года уплатили в госбюджет 83,1 млрд грнКрупные плательщики налогов за три месяца 2020 года уплатили в госбюджет 83,1 млрд грн
Курс валют в Киеве: 6 апреля 2020 годаКурс валют в Киеве: 6 апреля 2020 года
Последние новости
Подгружаем последние новости