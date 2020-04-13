Вымогатели «слили» секретные документы Boeing, Tesla и SpaceX

Вымогатели «слили» секретные документы Boeing, Tesla и SpaceX

Visser Precision производит высокоточные комплектующие для аэрокосмической и автомобильной отраслей, в том числе для компаний Lockheed Martin, Boeing, Tesla и SpaceX. Они-то, по информации британского издания The Register, как раз и пострадали из-за принципиальности своего подрядчика. В сеть «утекли», в частности, конфиденциальные документы о производственной программе SpaceХ и детали производимого Lockheed Martin военного оборудования.

В Lockheed Martin сообщили, что знают о случившемся и уже предпринимают меры в соответствии со своими внутренними предписаниями, касающимися инцидентов в сфере безопасности. Остальные пострадавшие так же, как и сама Visser Precision, от комментариев отказались.

Попадая в компьютер жертвы, вирусы-шифровальщики, к которым относится DoppelPaymer, шифруют находящуюся там информацию. Вновь получить к ней доступ владелец может лишь заплатив выкуп. В случае Visser Precision сумма затребованного выкупа, по оценкам, могла составлять от сотен тысяч до нескольких миллионов долларов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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