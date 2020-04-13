В Кабмине ожидают падения ВВП на 3,9% из-за коронавируса

В Кабмине ожидают падения ВВП на 3,9% из-за коронавируса

Кабинет министров Украины ожидает падения ВВП, роста безработицы и девальвации гривни. Об этом говорится в законопроекте об изменениях госбюджета на 2020 год, опубликованном на сайте украинского парламента, пишет газета "Сегодня".

Согласно документу, правительство ожидает падения ВВП на 3,9%. Отметим, до кризиса планировалось, что экономика вырастет на 3,7%.

Уровень безработицы составит 9,4% против прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%.

Прогнозный курс валют на год установлен на уровне 29,5 грн/долл. Предыдущий прогноз составлял 27 грн/долл.

Кроме того, инфляция временно ускорится до 8,7%, но уже в следующем году должна вернуться к планируемым 5%. В то же время уже во второй половине 2020 года Кабмин ожидает восстановления экономического роста и его ускорения в последующие годы.

Среди основных причин для оптимизма – высокий спрос на товары украинского агропромышленного комплекса, снижение цен на импортные энергетические товары и более устойчивая банковская система по сравнению с предыдущими кризисами.

Стоит отметить, что коронавирус уже повлиял на ВВП Украины. Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, что случилось впервые с 2016 года.

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