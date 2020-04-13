Канадская Algoma Steel остановила модернизацию

Канадская компания Algoma Steel сообщила о приостановке строительства на своем предприятии новой установки "печь-ковш" вследствие объявленного в стране карантина.



Сооружение этого агрегата является крупнейшим проектом в рамках программы модернизации завода Algoma Steel, запущенной в 2019 г. после вывода компании из состояния банкротства.



Объем инвестиций в рамках этой программы составляет около 215 млн долл. Как заявляет компания, ввод в эксплуатацию второй установки "печь-ковш" мощностью 100 тыс. т в год позволит увеличить выпуск качественной стали и ликвидирует одно из "узких мест".



Как отмечает пресс-служба компании, производство стали считается в Канаде одним из "существенных сервисов", поэтому металлургические компании имеют право продолжать работу во время карантина. Но в отношении деятельности подрядных организаций нет ясности.