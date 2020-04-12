Министр экономики заверил, что дефицита хлеба и скачка цен в Украине не будет

Министерство ведет ежедневный мониторинг цен на продукты.

Министр экономики заверил, что дефицита хлеба и скачка цен в Украине не будет
Фото: Макс Требухов

Министр экономики Игорь Петрашко уверяет, что дефицита хлеба в Украине не будет, продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, ценовая ситуация стабильная и контролируемая. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Две недели назад Минэкономики подписало меморандум с основными участниками зернового рынка относительно предельных объемов экспорта пшеницы. По состоянию на самую низкую точку, то есть до того, как начнет поступать зерно нового урожая, у нас будет 3 млн тонн пшеницы - в 2 раза больше, чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет", - сказал Петрашко.

По его словам, министерство ведет ежедневный мониторинг цен на продукты, и в последние 10 дней они не росли.

Среди причин, по которым они росли до этого, Петрашко называет традиционное подорожание отдельных видов продуктов перед Пасхой, девальвацию валюты и спекуляцию.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине не будет недостатка продуктов во время карантина.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 годаВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года
Американские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуруАмериканские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуру
В США сегодня не работает 29% экономикиВ США сегодня не работает 29% экономики
Тарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателейТарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателей
В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металлаВ условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине рассматривают возможность прокачки по ГТС водорода вместо газаВ Украине рассматривают возможность прокачки по ГТС водорода вместо газа
Коболев: цена на газ рекордно низкая и будет еще нижеКоболев: цена на газ рекордно низкая и будет еще ниже
Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8%Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8%
Всемирный банк выделил Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавирусаВсемирный банк выделил Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса
Министры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на 500 миллиардов евроМинистры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на 500 миллиардов евро
Ущерб для мировой экономики из-за пандемии оценивается более чем в 5 трлн долл.Ущерб для мировой экономики из-за пандемии оценивается более чем в 5 трлн долл.
В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металлаВ условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла
Ошибок 90-х будут избегать. Нацбанк не будет финансировать бюджетОшибок 90-х будут избегать. Нацбанк не будет финансировать бюджет
Сингапур не будет останавливать полупроводниковые производства даже при карантинеСингапур не будет останавливать полупроводниковые производства даже при карантине
ОЭСР отметила рекордное падение экономикиОЭСР отметила рекордное падение экономики
Последние новости
Подгружаем последние новости