В Раду внесен финальный проект изменений в бюджет

Доходы сократятся на 120 млрд гривен, расходы вырастут на 82 млрд.

В Раду внесен финальный проект изменений в бюджет
Фото: facebook/Верховна Рада України

Члены бюджетного комитета Верховной Рады 11 апреля зарегистрировали законопроект №3279-д с поправками в государственный бюджет.

Текст законопроекта и сравнительные таблицы обнародованы на сайте парламента.

В случае его принятия доходы бюджета Украины сократятся с 1,096 трлн гривен до 975,8 млрд гривен (Кабмин раньше предлагал 972,6 млрд гривен), а расходы увеличатся с 1,184 трлн гривен до 1,266 трлн гривен (Кабмин предлагал 1,263 трлн гривен).

Предельный дефицит государственного бюджета будет увеличен с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд гривен.

Покрывать возросший дефицит планируют за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга по состоянию на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн гривен до 2,387 трлн гривен.

Законопроект предусматривает создание в составе государственного бюджета Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Из него будут финансировать на противоэпидемические меры, в том числе госзакупку товаров, работ и услуг; доплаты медикам и другим работникам, задействованным в борьбе с эпидемией; денежную помощь пенсионерам; одноразовую помощь семьям медработников, которые умерли от коронавируса; предоставления трансферта Пенисонному фонду и пр.

С апреля и до конца карантина устанавливается лимит по зарплате в 10 минималок для сотрудников, должностных и служебных лиц бюджетных учреждений.

Расходы урезают по большинству бюджетных программ.

Существенными исключениями станут:

  • Министерство финансов - 64,7 млрд гривен на Фонд борьбы с COVID-19, 3 млрд на резервный фонд и 3,3 млрд на обслуживание госдолга;
  • Министерство соцполитики - на 29,7 млрд гривен увеличивается субвенция Пенсионному фонду, в то время как на 8,2 млрд урезают программу субсудий и 1,3 млрд - выплаты отдельных видов помощи;
  • Министерство здравоохранения - на 15,8 млрд гривен на реализацию программы гарантий медобслуживания населения, еще около 920 млн гривен выделяется на новую программу Минздрава по развитию системы экстренной медицинской помощи.

Не сократили, а увеличили на 195 млн гривен финансирование Министерства внутренних дел. Деньги пойдут на выполнение задач и функций Госпогранслужбы.

Около миллиарда гривен добавили судебной системе на осуществления правосудия, 1,6 млрд гривен - на реструктуризацию угольной отрасли.

Напомним, что Верховная Рада рассмотрит поправки в госбюджет на внеочередном заседании 13 апреля.

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