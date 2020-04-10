В Украине рассматривают возможность прокачки по ГТС водорода вместо газа

Оператор ГТС (ОГТСУ) изучает возможность транспортировать водород по газотранспортной системе Украины. Об этом сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон в интервью Лига.Бизнес.



"Это инновационная идея, мы ее изучаем. К этому движется Европа. Со временем — через 30-40 лет природный газ также будет идти по энергетическому балансу вслед за углем и нефтью, а заменять его будет синтетический водород и метан", — сказал С.Макогон.



По его словам, есть определенные требования к составу метала труб, по которым будет идти этот водород.



"У нас есть трубы 60-х и 70-х годов. Самая последняя дата – конец 80х. Поэтому мы пока изучаем готовность нашей инфраструктуры к таким поставкам", – отметил глава Оператора ГТС.



Напомним, что в конце февраля 2019 года "Региональная газовая компания" (РГК) впервые в Украине приступила к тестовой транспортировке смеси водорода и природного газа на закрытых участках газораспределительной системы. РГК управляет 19 газораспределительными сетями по всей Украине.

