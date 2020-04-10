Некоторые АЗС опустили цены на дизель ниже 20 грн/литр

Сети МОТТО, Мarshal, Brent Oil и в отдельных областях "БРСМ-Нафта" 10 апреля вслед за "Авантажем" и Prime опустили цены дизтоплива ниже 20,00 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", пишет enkorr .



В частности МОТТО на столичных станциях снизила цену дизтоплива сразу на 1 грн/л, до 19,88 грн/л. Бензины подешевели на 50 коп./л, до 20,38 грн/л за А-92 и 21,38 грн/л за А-95. Харьковская сеть Marshal понизила среднюю стоимость до 20,00 грн/л, на некоторых станциях в Харькове зафиксирована цена 19,70 грн/л. По 19,89 грн/л в Харьковском регионе торгует и сеть Brent Oil.



"БРСМ-Нафта" на станциях в Днепропетровской области понизила цену до 19,69 грн/л. В остальных регионах цены находятся в диапазоне 20,29–20,79 грн/л. В столичном регионе БРСМ 10 апреля снизила цены на 20 коп./л, до 20,29 грн/л.



Еще плотнее к отметке в 20,00 грн/л приблизилась сеть Mango. Столичные станции этой сети также опустили цены на 20 коп./л, до 20,19 грн/л.



На текущей неделе (с 6 по 10 апреля) средняя розничная цена ДТ опустилась всего на 7 коп./л, бензинов – на 8 коп./л. В целом снижение цен наблюдалось исключительно в сетях, работающих в эконом-сегменте.



Так, например за неделю, цены бензинов на столичных станциях БРСМ упали на 20 коп./л, ДТ — на 50 коп./л. На АЗС Mango бензины остались на прежнем уровне, цены ДТ снизились на 50 коп./л.



Мощным стимулом снижения является разрастающийся нелегальный сегмент: цены на нелегальных станциях достигают 18,50–19,00 грн/л.



Как сообщал enkorr, розничные операторы начали массово снижать цены с 20 чисел марта. За этот период цены в среднем упали на 2 грн/л. На текущей неделе снижение розничных цен замедлилось.

