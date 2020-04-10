Мексика согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи, передает агентство Bloomberg слова президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (Andrеs Manuel Lоpez Obrador).



В ночь с четверга на пятницу страны ОПЕК+ согласовали сделку по сокращению нефтедобычи при условии, что к ней присоединится Мексика, которую не удалось уговорить во время 11-часового заседания альянса.



Агентство Dow Jones приводит слова Обрадора, что Мексика будет снижать добычу нефти на 100 тыс. б/с, в то время как страны ОПЕК+ хотели, чтобы страна снижала добычу на 400 тыс. б/с, а затем на 350 тыс. б/с.



Президент Мексики отметил, что сделка по снижению нефтедобычи последовала после звонка с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, США возьмут на себя дополнительные 250 тыс. б/с сокращений.



Между тем источники сообщили Интерфаксу, что министры энергетики стран "большой двадцатки" уже начали виртуальное заседание по ситуации на рынке нефти.



В G20 входят крупнейшие производители и потребители нефти в мире: США , РоSSия, Саудовская Аравия, Бразилия , Великобритания, Мексика, Канада, Китай , Индия, Европейский союз, Аргентина, Австралия, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, ЮАР, Южная Корея, Турция.





