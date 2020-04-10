Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8%

Денежная масса в Украине в марте 2020 года выросла на 2,8% — до 1,518 трлн грн. Об этом говорится в данных на сайте НБУ.

Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8%

Денежные средства

Денежная база за месяц увеличилась на 4% — до 481,846 млрд грн.

Денежные средства в обращении вне банков (M0) в марте выросли на 4% — до 389,147 млрд грн.

Депозитный портфель

Депозитный портфель банков вырос на 2,4% — до 1 трлн 125,593 млрд грн.

  • В национальной валюте уменьшился на 3,6% — до 635,231 млрд грн.
  • В иностранной валюте увеличился на 11,3% — до 490,362 млрд грн.

Кредитный портфель

Кредитный портфель банков в марте вырос на 6,9% — до 1 трлн 34,414 млрд грн.

  • В национальной валюте вырос на 3,2% — до 624,472 млрд грн.
  • В инвалюте — на 13%, до 409,941 млрд грн.

Чистые международные резервы за месяц сократились на 9,5% — до $16,039 млрд.

Что известно о денежной базе

  • Денежная база за январь уменьшилась на 1,6% — почти до 469,8 млрд грн.

  • Также на 4% вырос депозитный портфель банков.

  • Денежная масса в 2019 году выросла на 12,6%, денежная база — на 9,6%, а количество денег в обращении вне банков — на 5,7%.

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