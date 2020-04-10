Liberty Steel приостановила работу на заводе в городе Ротерем

Liberty Steel приостановила работу на заводе в городе Ротерем

Британский производитель стали Liberty Steel немедленно приостанавливает производство на своем заводе в городе Ротерем (Rotherham) на три недели из-за падения спроса, вызванного кризисом COVID-19.

Компания заявила, что сотрудники плавильного цеха во время приостановки будут отправлены по домам, но последующие операции - включая прокатные станы - останутся открытыми и продолжат отправлять продукты потребителям.

"Как и другие работодатели по всей Великобритании, Liberty Steel адаптирует свой бизнес в ответ на вызовы, вызванные эпидемией COVID-19", - говорится в заявлении.


МинПром по материалам Steelland

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 годаВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года
Американские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуруАмериканские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуру
В США сегодня не работает 29% экономикиВ США сегодня не работает 29% экономики
Тарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателейТарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателей
В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металлаВ условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла
Блок рекламы


Похожие новости
SAIL и Tata Steel вдвое сократили производствоSAIL и Tata Steel вдвое сократили производство
Worldsteel отложила публикацию прогноза по стали из-за COVID-19Worldsteel отложила публикацию прогноза по стали из-за COVID-19
Nippon Steel приостановит работу двух доменных печейNippon Steel приостановит работу двух доменных печей
Бразилия приостановила работу четырех доменных печейБразилия приостановила работу четырех доменных печей
В Киевской области оштрафовали строительные гипермаркеты, которые возобновили работу несмотря на карантинВ Киевской области оштрафовали строительные гипермаркеты, которые возобновили работу несмотря на карантин
AK Steel прекращает выпуск автостали в ОгайоAK Steel прекращает выпуск автостали в Огайо
Tata Steel останавливает производство в Индии и ЕвропеTata Steel останавливает производство в Индии и Европе
Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантинаКабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина
Метинвест приостановил работу своих заводов в ИталииМетинвест приостановил работу своих заводов в Италии
Издание "Инсайдер" Алексея Тамразова прекращает работуИздание "Инсайдер" Алексея Тамразова прекращает работу
Последние новости
Подгружаем последние новости