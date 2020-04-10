Liberty Steel приостановила работу на заводе в городе Ротерем

Британский производитель стали Liberty Steel немедленно приостанавливает производство на своем заводе в городе Ротерем (Rotherham) на три недели из-за падения спроса, вызванного кризисом COVID-19.



Компания заявила, что сотрудники плавильного цеха во время приостановки будут отправлены по домам, но последующие операции - включая прокатные станы - останутся открытыми и продолжат отправлять продукты потребителям.



"Как и другие работодатели по всей Великобритании, Liberty Steel адаптирует свой бизнес в ответ на вызовы, вызванные эпидемией COVID-19", - говорится в заявлении.

