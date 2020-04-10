Украина сократила экспорт и импорт товаров

Украина сократила экспорт и импорт товаров

За первый квартал 2020 года объемы экспорта из Украины упали на 0,1% в сравнении с аналогичными данными прошлого года, а импорт сократился на 3,3%. Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

По его словам, в 1 квартале 2020 года экспорт составил 12,25 млрд долларов, импорт - 13,32 млрд долларов, сальдо отрицательное - 1,07 млрд долларов.

"По сравнению с 4 кварталом 2019 года экспорт упал на 5,5%, а импорт - на 19,2% (какая фантастическая цифра)", - написал Качка.

Как он отметил, уменьшение отрицательного сальдо внешней торговли является хорошей новостью, а плохой - уменьшение объемов торговли ("это прямой минус для экономики в целом").



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