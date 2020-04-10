“Укроборонпром” решил не выполнять обещаний о передаче Киеву бесхозного детсада №331 и хочет его продать

“Укроборонпром” решил не выполнять обещаний о передаче Киеву бесхозного детсада №331 и хочет его продать

Киевский городской совет на протяжении пяти лет пытается добится передачи городу здания деского сада, которое находится на балансе государственного предприятия “Радиоизмеритель”, входящего в состав госконцерна “Укроборонпром”. Столичный горсовет хочет возобновить в этом здании работу детского сада. “Укроборонпром” на протяжении нескольких лет соглашался с безвозмездной передачей здания в коммунальную собственность, однако в прошлом году концерн изменил свою позицию, а Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило, что рассматривает вопрос продажи здания. Киевсовет обратился к президенту Зеленскому и в Кабинет министров с просьбой посодействовать в передаче здания городу и возобновлению работы в нем детского сада.

Об этом КВ стало известно из решения №18/8189 от 13 февраля 2020 года Киевского городского совета.

Согласно документу, Киевсовет обратился к президенту Зеленскому и в Кабинет министров с просьбой о принятии ими мер для безоплатной передачи из государственной в коммунальную собственность здания детского сада в Дарницком районе столицы.

Как указано в обращении, Киевсовет на протяжении пяти лет с целью возобновления работы дошкольного учебного заведения систематически инициирует вопрос передачи здания детского сада №331 на улице Каменской, 110 (старое название улицы – Днепродзержинская) из государственной собственности в коммунальную. Это здание находится на балансе государственного предприятия “Радиоизмеритель”, которое входит в состав государственного концерна “Укроборонпром”.

“Укроборонпром” в своих ответах на обращения Киевсовета неоднократно сообщал, что и руководство концерна, и администрация ГП “Радиоизмеритель”, и трудовой коллектив предприятия не возражают против безоплатной передачи здания в коммунальную собственность территориальной общины Киева. Кроме того, руководство концерна заверяло, что передача здания состоится после оформления права постоянного пользования земельным участком под зданием и проведения регистрации имущественных прав на недвижимость. 

В связи с этим Киевсовет утвердил проект землеустройства об отведении ГП “Радиоизмеритель” земельного участка для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений детсада. При этом землеотвод был осуществлен, как указано в преамбуле соответствующего решения Киевсовета, исключительно “с целью дальнейшей передачи в коммунальную собственность территориальной общины города Киева дошкольного учебного заведения”. На основании этого решения горсовета Киевская горгосадминистрация (КГГА) распорядилась предоставить ГП “Радиоизмеритель” земельный участок для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений детского сада.

Отмечается, что “Укроборонпром” высказывал соответствующие просьбы как условия для дальнейшей передачи здания детсада городу. В дальнейшем Киевсовет и КГГА, в соответствии с законодательством обращались в соответствующие центральные органы исполнительной власти с целью согласования передачи здания. Процедура согласования продолжалась на протяжении трех лет. В результате согласование было получено от Фонда госимущества и Министерства финансов Украины. А Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило, что передача здания в коммунальную собственность не требует согласования Минэкономразвития.

Однако, позднее заместитель генерального директора концерна “Укроборонпром” сообщил, что 13 декабря 2019 года предприятие якобы приняло решение “о нецелесообразности безоплатной передачи с баланса предприятия в коммунальную собственность территориальной общины города Киева соответствующего имущества”. А Минэкономразвития неожиданно сообщило, что “вопрос передачи здания… перенесен с целью дополнительной проработки возможности продажи этого объекта”.

По мнению депутатов Киевсовета, подобная позиция концерна является непоследовательной, непонятной и недопустимой. В обращении отмечается, что, в соответствии с законодательством, президент и Кабмин наделены достаточно действенными полномочиями в сфере управления госимуществом и контролем за деятельностью госпредприятий.

“Учитывая нежелание должностных лиц государственного концерна “Укроборонпром” понять социальную важность возобновления деятельности неработающего продолжительное время дошкольного учебного заведения в Дарницком районе города Киева, просим не допустить продажи здания дошкольного учебного заведения №331 на улице Каменской, 110 в Дарницком районе города Киева и принять соответствующие и действенные организационно-правовые меры для передачи этого здания в коммунальную собственность территориальной общины города Киева”, – сказано в обращении Киевсовета.

Со своей стороны Киевсовет пообещал принять все необходимые меро для возобновления работы детского сада в кратчайшие сроки.

Напомним, в 2015 году коллектив ГП “Радиоизмеритель” согласовал бесплатную передачу детсада в коммунальную собственность Киева. Однако, как выяснилось позднее, руководство предприятия “передумало” и решило потребовать взамен 9 комнат в общежитии.

Ранее Киевсовет уже пытался повлиять на руководство “Укроборонпрома” через Кабмин. 19 июля 2018 года горсовет поддержал проект решения “Об обращении Киевсовета к Кабинету министров Украины, государственному концерну “Укроборонпром” и к Фонду государственного имущества Украины о принятии необходимых мер для бесплатной передачи из государственной в коммунальную собственность территориальной общины Киева здания дошкольного учебного заведения в Дарницком районе Киева”.

За помощью в решении зависшей проблемы передачи в коммунальную собственность детского сада на Дарнице обращались в свое время напрямую и к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и к президенту Порошенко.

Фото: Google Maps.


Игорь Бровко, КиевВласть

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