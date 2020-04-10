Кабмин запретил строительным магазинам работать в период карантина
Доработав предварительное решение, Кабмин убрал заведения торговли строительными материалами из перечня тех, которые могут продолжать работу в период карантина. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Что изменили
«В процессе доработки принятых вчера (8 апреля — ред.) изменений в постановления были внесены правки», — написал Шмыгаль.
В частности, согласно обновленным правилам, продолжать работу в период карантина не могут заведения торговли строительными материалами.
Как сообщалось, 8 апреля Кабмин изменил перечень объектов, которые могут продолжать работу в период карантина, и категории граждан 60 лет и старше, которые могут не придерживаться самоизоляции.
Что запрещено во время карантина
- пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
- перемещение группой из более чем двух лиц, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
- посещение спортивных и детских площадок;
- проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме меры, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- также граждане на улице должны иметь при себе паспорт или другой документ, подтверждающий личность.
Что разрешили с 9 апреля
Во время карантина могут работать:
- объекты почтовой и курьерской деятельности;
- объекты строительных работ;
- службы по уборке отходов;
- химчистки.
Также самоизоляция не является необходимой для следующих лиц старше 60 лет:
- госслужащих, депутатов, мэров, судей;
- военнослужащих и работников ВСУ;
- тех, кто участвуют в мероприятиях по недопущению распространения коронавируса;
- тех, кто обеспечивает деятельность жизненно важных для страны предприятий и организаций.