Кабмин запретил строительным магазинам работать в период карантина

Доработав предварительное решение, Кабмин убрал заведения торговли строительными материалами из перечня тех, которые могут продолжать работу в период карантина. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Что изменили

«В процессе доработки принятых вчера (8 апреля — ред.) изменений в постановления были внесены правки», — написал Шмыгаль.

В частности, согласно обновленным правилам, продолжать работу в период карантина не могут заведения торговли строительными материалами.

Как сообщалось, 8 апреля Кабмин изменил перечень объектов, которые могут продолжать работу в период карантина, и категории граждан 60 лет и старше, которые могут не придерживаться самоизоляции.

Что запрещено во время карантина

пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

перемещение группой из более чем двух лиц, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме меры, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;

также граждане на улице должны иметь при себе паспорт или другой документ, подтверждающий личность.

Что разрешили с 9 апреля

Во время карантина могут работать:

объекты почтовой и курьерской деятельности;

объекты строительных работ;

службы по уборке отходов;

химчистки.

Также самоизоляция не является необходимой для следующих лиц старше 60 лет: