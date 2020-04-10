У президента предлагают НБУ выкупать ОВГЗ у банков по низким ставкам

В Офисе президента предлагают выкупать ОВГЗ у банков по операциям РЕПО по рекордно низким ставкам. Деньги от размещения гособлигаций должны пойти на крупные инфраструктурные проекты, считает советник главы ОП Виктория Страхова. Об этом она написала в фейсбуке.

Фото: zik.ua

Чем аргументирует

«Я против того, чтобы денежная масса утекла в потребление. Я за то, чтобы на поддержку бизнеса и большие инфраструктурные проекты, создающие рабочие места», — написала Страхова.

Среди таких проектов она назвала, в качестве примера, проекты дорожного строительства.

Свое предложение Страхова обосновала тем, что инфляция в годовом измерении по итогам марта замедлилась до 2,3% и включать «печатный станок» - не выход.

По ее словам, финансирование МВФ и доноров будет в Украине через 1-2 месяца, тогда как меры поддержки нужны сегодня, так как ситуация сложная и продолжает ухудшаться.

Предыстория

Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин призвал правление НБУ покрыть через операции с ОВГЗ 160 млрд грн дефицита бюджета под угрозой реструктуризации Кабмином выплат по этим облигациям резидентам (кроме физлиц) на 128 млрд грн в мае-декабре этого года.

Глава Нацбанка Яков Смолий во время конференции с представителями Союза украинских предпринимателей заявил, что НБУ не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа.

Подтвердил это решение и заместитель главы Нацбанка Олег Чурий: «Мы пока не планируем покупать ОВГЗ. На сегодня портфель ОВГЗ Нацбанка достаточно значительный, он составляет свыше 300 млрд грн».

Зачем НБУ выкупать ОВГЗ у банков

31 марта 2020 года Совет Национального банка снял все ограничения по операциям НБУ на вторичном рынке ОВГЗ, которые действовали с 13 июля 2018 года.

Таким образом, регулятор получил возможность направлять рынок в нужную ему сторону, как он сейчас делает это с валютным рынком.

Выкупая у банков ОВГЗ, он сможет регулировать ликвидность и «накачивать» банковскую систему деньгами, в случае необходимости. Также это даст НБУ рычаги, чтобы латать «дыры» в бюджете.