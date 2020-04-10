Novelis получила разрешение от ЕК на покупку Aleris

Novelis получила разрешение от ЕК на покупку Aleris

Американский производитель алюминиевой продукции Novelis, входящий в состав индийской группы Aditya Birla Group, получил разрешение от Европейской комиссии на покупку другой американской алюминиевой компании Aleris Corporation. Таким образом, снято последнее препятствие на пути этого объединения.

Европейская комиссия одобрила продажу бельгийского завода Duffel, на котором выпускается алюминиевая продукция для автопрома, британской группе Liberty House за 310 млн евро. Выход из этого актива, принадлежавшего компании Aleris, с целью поощрения конкуренции на региональном рынке был ключевым требованием европейских антимонопольных органов.

Благодаря приобретению Duffel британская группа, вернее, ее алюминиевое подразделение Alvance станет крупнейшим вертикально интегрированным производителем алюминия в Западной Европе. В ее состав входят два алюминиевых завода во Франции и Великобритании совокупной мощностью 332 тыс. т в год и несколько предприятий по выпуску готовой алюминиевой продукции, включая колесные диски и отливки для автомобильных двигателей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 годаВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года
Американские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуруАмериканские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуру
В США сегодня не работает 29% экономикиВ США сегодня не работает 29% экономики
Тарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателейТарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателей
В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металлаВ условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла
Блок рекламы


Похожие новости
Беларусь анонсировала покупку роSSийской нефти по $4 за баррельБеларусь анонсировала покупку роSSийской нефти по $4 за баррель
ЕБРР одобрил выделение 50 млн евро на покупку вагонов для столичного метро (фото)ЕБРР одобрил выделение 50 млн евро на покупку вагонов для столичного метро (фото)
Клиенты monobank увеличили покупку доллара в 4,2 раза за последние дниКлиенты monobank увеличили покупку доллара в 4,2 раза за последние дни
"Укрпочта" в 2019 получила 607 млн грн прибыли против убытков в 627 млн грн в 2018"Укрпочта" в 2019 получила 607 млн грн прибыли против убытков в 627 млн грн в 2018
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривенВ "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
ГАСИ аннулировала разрешение на скандальное строительство на склоне в Печерском районеГАСИ аннулировала разрешение на скандальное строительство на склоне в Печерском районе
"Укрзализныця" направит на модернизацию и покупку вагонов 700 млн грн прибыли 2020 года"Укрзализныця" направит на модернизацию и покупку вагонов 700 млн грн прибыли 2020 года
В Дании подали апелляцию на разрешение строить "Северный поток-2"В Дании подали апелляцию на разрешение строить "Северный поток-2"
НБУ отменил суточный лимит на покупку валюты для физлицНБУ отменил суточный лимит на покупку валюты для физлиц
В "Мотор Сич" прокомментировали покупку предприятия КитаемВ "Мотор Сич" прокомментировали покупку предприятия Китаем
Последние новости
Подгружаем последние новости