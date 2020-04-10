Novelis получила разрешение от ЕК на покупку Aleris

Американский производитель алюминиевой продукции Novelis, входящий в состав индийской группы Aditya Birla Group, получил разрешение от Европейской комиссии на покупку другой американской алюминиевой компании Aleris Corporation. Таким образом, снято последнее препятствие на пути этого объединения.



Европейская комиссия одобрила продажу бельгийского завода Duffel, на котором выпускается алюминиевая продукция для автопрома, британской группе Liberty House за 310 млн евро. Выход из этого актива, принадлежавшего компании Aleris, с целью поощрения конкуренции на региональном рынке был ключевым требованием европейских антимонопольных органов.



Благодаря приобретению Duffel британская группа, вернее, ее алюминиевое подразделение Alvance станет крупнейшим вертикально интегрированным производителем алюминия в Западной Европе. В ее состав входят два алюминиевых завода во Франции и Великобритании совокупной мощностью 332 тыс. т в год и несколько предприятий по выпуску готовой алюминиевой продукции, включая колесные диски и отливки для автомобильных двигателей.

