Нефть дешевеет, несмотря на договоренности ОПЕК+

Нефть подешевела по итогам четверга на фоне сомнений, что объявленное 23 странами ОПЕК+ коллективное снижение добычи на 10 млн баррелей в сутки будет достаточным для стабилизации рынка, если вообще не сорвется в последний момент из-за разногласий.



Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие в четверг составила 31,48 долл. за баррель, упав на 1,36 долл. (4,14%).



Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 2,33 долл. (9,29%) - до 22,76 долл. за баррель.



Все предыдущие дни нефть дорожала в ожидании переговоров. В пятницу торги не проводятся по случаю Страстной пятницы.



Видеоконференция стран ОПЕК+ принесла предварительные договоренности, которые должны привести к коллективному снижению добычи в мае-июне на 10 млн барр. в сутки и завершению ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией . Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики, которая пока не готова идти на большие сокращения.



ОПЕК+ также рассчитывает, что США , Канада уменьшат свою добычу еще на 5 млн барр. в сутки.



Обсуждение финального соглашения продолжится в пятницу на встрече министров энергетики G20. В том числе, будет обсуждаться предложение к странам-потребителям произвести закупки нефти в свои стратегические резервы, чтобы поддержать рынок, пишет Financial Times.