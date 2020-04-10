Всемирный банк выделил Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса

За счет этих средств на время карантина повысят размер субсидии.

??Всемирный банк выделил Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса
Фото: ppblog.ru

Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка в размере $150 млн, в частности, $50 млн - для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и $100 для улучшения уровня социальной защиты.

Об этом договорились представители правительства и Всемирного банка, сообщается на сайте Кабмина.

Отмечается, что уже в мае Украина получит $50 млн для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.

Также за счет этих средств на время карантина повысят размер субсидий и будут сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто потерял работу из-за карантина.

Средства будут перечисляться в Государственный бюджет Украины при условии обеспечения правительством повышения эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения, внедрения дополнительных социальных услуг и услуг по активации для получателей социальной помощи с целью преодоления бедности.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Всемирный банк выделит Украине $135 млн на медицину.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 годаВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года
Американские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуруАмериканские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуру
В США сегодня не работает 29% экономикиВ США сегодня не работает 29% экономики
Тарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателейТарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателей
В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металлаВ условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла
Блок рекламы


Похожие новости
Министры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на 500 миллиардов евроМинистры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на 500 миллиардов евро
Государственный Укргазбанк увеличил свою прибыль в 6 разГосударственный Укргазбанк увеличил свою прибыль в 6 раз
НБУ пообещал продлить сроки действия банковских карт, которые истекли во время карантина
Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Украины на 3.5%Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Украины на 3.5%
ВАКС обязал НАБУ начать расследование банкротства Бердянского морпортаВАКС обязал НАБУ начать расследование банкротства Бердянского морпорта
В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металлаВ условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла
Airbus сокращает производство из-за коронавирусаAirbus сокращает производство из-за коронавируса
Ошибок 90-х будут избегать. Нацбанк не будет финансировать бюджетОшибок 90-х будут избегать. Нацбанк не будет финансировать бюджет
Нацбанк продал на межбанке еще $44,5 млнНацбанк продал на межбанке еще $44,5 млн
Приватбанк и Visa снизили тарифы на мгновенные международные переводы с картПриватбанк и Visa снизили тарифы на мгновенные международные переводы с карт
Последние новости
Подгружаем последние новости