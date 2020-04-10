Хмельницкая АЭС подключила к энергосети блок №1

Хмельницкая АЭС подключила к энергосети блок №1

10 апреля 2020 года в 01:26 после продления срока эксплуатации и восстановления турбогенератора энергоблок №1 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети. Ведется нагрузка реакторной установки до номинальной мощности в соответствии с графиком.

При переходных процессах подключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было, сообщает пресс-служба Энергоатома.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщалось, 25 июля 2019 года НАЭК "Энергоатом" получил лицензию на эксплуатацию ядерной установки энергоблока №1 Хмельницкой АЭС после того, как 18 июля 2019 года Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования утвердила Заключение государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока № 1 Хмельницкой АЭС и установила дату следующей периодической переоценки безопасности этого энергоблока - 13 декабря 2028 года.

МинПром по материалам Укринформ

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