Страны ОПЕК+ согласились снизить добычу на 10 миллионов баррелей в день

Члены ОПЕК+ по итогам переговоров в четверг, 9 апреля, договорились о том, что с 1 мая и до конца июня снижение добычи нефти составит 10 млн баррелей в день.

Страны ОПЕК+ согласились снизить добычу на 10 миллионов баррелей в день
Фото: ua-energy.org

Члены ОПЕК+ по итогам переговоров в четверг, 9 апреля, договорились о том, что с 1 мая и до конца июня снижение добычи нефти составит 10 млн баррелей в день. Об этом сообщает Reuters.

С 1 июля сокращение составит 8 млн баррелей в сутки, а с января по апрель 2021-2022 года — 6 млн баррелей в сутки.

Что известно о договоренности

Участники ОПЕК+ договорились провести новую видеоконференцию 10 июня, чтобы обсудить ситуацию на рынке.

Вероятно, в дальнейшем к соглашению присоединятся США и Канада, а общее сокращение тем самым достигнет в мае-июне 15 млн баррелей в день. Однако в проекте соглашения этот пункт прописан не был. Неясна также позиция Бразилии и Норвегии, чьих представителей приглашали принять участие в видеоконференции.

Такие условия соглашения устроили все страны кроме Мексики, переговоры с которой продолжались до позднего вечера. Мексику не устраивал вариант, при котором она должна сократить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

В соответствии с договоренностями разные участники соглашения по-разному сократят добычу:

  • РоSSия и Саудовская Аравия на 2,5 млн баррелей каждая
  • Ирак на 1,06 млн баррелей
  • ОАЭ на 0,72 млн баррелей.

Предыстория

6 марта 2020 года участники соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, в которое на тот момент входили только члены картеля, РоSSия и еще несколько стран, добывающих нефть, не договорились о продлении соглашения, и оно перестало действовать с 1 апреля.

После этого Саудовская Аравия, крупнейший участник ОПЕК, заявила о планах увеличить поставки на рынок более 25% и объявила ценовую войну, предложив покупателям значительные скидки. Это привело к значительному снижению цен, которое усилило общее снижение потребления на фоне кризиса, связанного с распространением коронавируса.

Стоимость барреля марки Brent опустилась ниже $25 за баррель, хотя еще месяц до этого он стоил $50.

В итоге, через месяц президент США Дональд Трамп убедил Москву и Эр-Рияд вновь сесть за стол переговоров, а к новому соглашению ОПЕК+ согласились присоединиться гораздо больше стран-производителей.

Июньские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 1,5% к уровню закрытия и торгуются по $ 33,35 за баррель. Майские фьючерсы на WTI выросли на 3,5% — до $ 26 за баррель.

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