Кризис может перечеркнуть все результаты борьбы с бедностью за 20 лет

Экономические последствия пандемии коронавируса могут увеличить количество людей в мире, проживающих за чертой бедности, на 500 миллионов. Об этом говорится в докладе Oxam, передает Bloomberg.

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Насколько вырастет уровень бедности

«По наихудшему сценарию, который основывается на уменьшении уровня доходов на 20%, количество людей, живущих за чертой бедности, может вырасти на 434-611 миллионов человек», — сообщается в отчете организации.

Там отмечают, что экономический кризис в мире может перечеркнуть все результаты борьбы с бедностью, которые были достигнуты в течение последних 20 лет.

Авторы доклада призывают правительства мира, а также международные финансовые организации потеряться в ситуацию и увеличить пакет помощи для беднейших стран.

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