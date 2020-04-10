Кризис может перечеркнуть все результаты борьбы с бедностью за 20 лет

Экономические последствия пандемии коронавируса могут увеличить количество людей в мире, проживающих за чертой бедности, на 500 миллионов. Об этом говорится в докладе Oxam, передает Bloomberg.

Кризис может перечеркнуть все результаты борьбы с бедностью за 20 лет
Фото: lady.tut.by

Насколько вырастет уровень бедности

«По наихудшему сценарию, который основывается на уменьшении уровня доходов на 20%, количество людей, живущих за чертой бедности, может вырасти на 434-611 миллионов человек», — сообщается в отчете организации.

Там отмечают, что экономический кризис в мире может перечеркнуть все результаты борьбы с бедностью, которые были достигнуты в течение последних 20 лет.

Авторы доклада призывают правительства мира, а также международные финансовые организации потеряться в ситуацию и увеличить пакет помощи для беднейших стран.

Ранее сообщалось

  • Предложенный в проекте госбюджета-2020 прожиточный минимум (2189 грн.) в 1,7 раз меньше от его фактического размера и вдвое меньше уровня абсолютной бедности по критериям ООН. Об этом сообщалось в октябре 2019 года.
  • Последний раз прожиточный минимум был увеличен 1 декабря 2019 года — до 2027 грн. Далее в течение 2020 года он будет расти так: с 1 июля — до 2118 грн, с 1 декабря — до 2189 грн.

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