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2020-04-10
Кризис может перечеркнуть все результаты борьбы с бедностью за 20 лет
Экономические последствия пандемии коронавируса могут увеличить количество людей в мире, проживающих за чертой бедности, на 500 миллионов. Об этом говорится в докладе Oxam,
Фото: lady.tut.by
Насколько вырастет уровень бедности
«По наихудшему сценарию, который основывается на уменьшении уровня доходов на 20%, количество людей, живущих за чертой бедности, может вырасти на 434-611 миллионов человек», — сообщается в отчете организации.
Там отмечают, что экономический кризис в мире может перечеркнуть все результаты борьбы с бедностью, которые были достигнуты в течение последних 20 лет.
Авторы доклада призывают правительства мира, а также международные финансовые организации потеряться в ситуацию и увеличить пакет помощи для беднейших стран.
Ранее сообщалось
- Предложенный в проекте госбюджета-2020 прожиточный минимум (2189 грн.) в 1,7 раз меньше от его фактического размера и вдвое меньше уровня абсолютной бедности по критериям ООН. Об этом сообщалось в октябре 2019 года.
- Последний раз прожиточный минимум был увеличен 1 декабря 2019 года — до 2027 грн. Далее в течение 2020 года он будет расти так: с 1 июля — до 2118 грн, с 1 декабря — до 2189 грн.