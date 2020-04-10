Авиакомпания Коломойского просит у государства $50 миллионов кредита на льготных условиях

Компания МАУ, которая принадлежит Игорю Коломойскому, просит у государства стабилизационный кредит на сумму около $50 миллионов под льготные 5-6% годовых, чтобы она могла пережить кризис. Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне в интервью Интерфакс-Украина.

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Чем аргументируют

«Мы написали во все органы, которые могут повлиять на ситуацию, описали проблемы рынка, сообщили о том, что ожидаем только в нашей компании прямые убытки от простоя в размере около $60 миллионов», — заявил президент МАУ.

Он отметил, что МАУ предложила государству вариант поддержки — предоставление стабилизационного кредита, а не получение дотаций, что практикуется в других странах мира. Размер такого кредита Дыхне оценил в $50 миллионов. Выдать кредит, по его словам, мог бы один из государственных банков.

Что такое стабилизационный кредит

«Стабилизационный кредит, как правило, предусматривает, что государство берет на себя часть процентной ставки. И если сегодня процентная ставка в коммерческих банках около 11-12% годовых, то ставка по стабкредита должна быть около 5-6%», — добавил президент МАУ.

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