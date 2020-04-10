В марте Бразилия увеличила экспорт чугуна

Согласно данным бразильского Министерства экономики, в марте Бразилия экспортировала около 330 тыс. тонн чушкового чугуна, что на 77% больше в марте 2019 г. и на 4% больше, чем в предыдущем месяце.



Из этого объема в Китай было поставлено около 160 тыс. тонн чугуна, а в США – 120 тыс. тонн.



Как сообщалось, по состоянию на 3 апреля из-за падения внутреннего спроса, остановки автозаводов и других промышленных предприятий, прекращения жилищного строительства в Бразилии были остановлены либо находились в процессе остановки четыре доменные печи.

