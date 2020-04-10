Министры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на 500 миллиардов евро
Министры финансов ЕС согласовали пакет экономических мер на сумму в 540 млрд евро для поддержки экономики блока, которая пострадала от коронавируса.
Министры финансов ЕС согласовали пакет экономических мер на сумму в 540 млрд евро для поддержки экономики блока, которая пострадала от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Куда пойдут деньги
В частности, 100 млрд евро пойдут на схему субсидирования заработной платы, чтобы компании могли сократить рабочее время, а не рабочие места.
Европейский инвестиционный банк расширит кредитование компаний на 200 млрд евро, а фонд Европейского механизма стабильности в еврозоне окажет правительствам 240 млрд евро дешевых кредитов.
Соглашение было достигнуто после того, как Германия и Франция сумели преодолеть оппозицию со стороны Нидерландов о создании экономических условий чрезвычайного кредита для правительств, которые переживают последствия пандемии.
Ранее сообщалось
Евросоюз выделяет более 15 млрд евро на помощь странам-партнерам в связи с пандемией коронавируса, из них 190 млн евро получит Украина.