Министры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на 500 миллиардов евро

Министры финансов ЕС согласовали пакет экономических мер на сумму в 540 млрд евро для поддержки экономики блока, которая пострадала от коронавируса.

Министры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на 500 миллиардов евро

Министры финансов ЕС согласовали пакет экономических мер на сумму в 540 млрд евро для поддержки экономики блока, которая пострадала от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Куда пойдут деньги

В частности, 100 млрд евро пойдут на схему субсидирования заработной платы, чтобы компании могли сократить рабочее время, а не рабочие места.

Европейский инвестиционный банк расширит кредитование компаний на 200 млрд евро, а фонд Европейского механизма стабильности в еврозоне окажет правительствам 240 млрд евро дешевых кредитов.

Соглашение было достигнуто после того, как Германия и Франция сумели преодолеть оппозицию со стороны Нидерландов о создании экономических условий чрезвычайного кредита для правительств, которые переживают последствия пандемии.

Ранее сообщалось

Евросоюз выделяет более 15 млрд евро на помощь странам-партнерам в связи с пандемией коронавируса, из них 190 млн евро получит Украина.

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