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2020-04-10
Глава JPMorgan прогнозирует «тяжелую рецессию в сочетании с финансовым стрессом»
Пандемия коронавируса спровоцировала «тяжелую рецессию» во всем мире. Об этом говорится в ежегодном письме акционерам от главы крупнейшего американского банка JPMorgan Chase & Co Джейми Даймона, передает delo.ua.
Фото: bits.media
Ожидания и прогнозы банкира
«Мы не знаем, что именно ждет нас в будущем, но предполагаем, что будет тяжелая рецессия в сочетании с каким-то финансовым стрессом, аналогичным глобальному финансовому кризису 2008 года», — отметил глава JPMorgan.
Топ-менеджер отмечает, что в 2020 году прибыль банка существенно снизится.
«Кризис — не время разбираться в том, кем вы хотите быть. Вы уже должны быть хорошо функционирующей организацией, готовой быстро мобилизовать ваши ресурсы, оценить свои потери и выживать день за днем», — добавил он.
Как финансисты оценивают ситуацию
- Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует сокращение глобальной экономической активности на 1,9% в 2020 году и считает это глубокой глобальной рецессией.
- Также в Fitch подчеркивают, что базовый прогноз не предусматривает возвращение ВВП в США и Европе к уровням, которые были до вируса и кризиса, до конца 2021 года. А восстановление экономики Китая после кризиса в первом квартале 2020 года будет ограничено глобальной рецессией.
- Агентство Standard&Poor’s и Институт международных финансов IIF ожидает замедления мировой экономики до 0,4% роста.
- Напомним, что до массовой вспышки коронавируса прогнозы большинства аналитиков были в районе 2,5-3%.