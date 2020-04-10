Глава JPMorgan прогнозирует «тяжелую рецессию в сочетании с финансовым стрессом»

Пандемия коронавируса спровоцировала «тяжелую рецессию» во всем мире. Об этом говорится в ежегодном письме акционерам от главы крупнейшего американского банка JPMorgan Chase & Co Джейми Даймона, передает delo.ua.

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Ожидания и прогнозы банкира

«Мы не знаем, что именно ждет нас в будущем, но предполагаем, что будет тяжелая рецессия в сочетании с каким-то финансовым стрессом, аналогичным глобальному финансовому кризису 2008 года», — отметил глава JPMorgan.

Топ-менеджер отмечает, что в 2020 году прибыль банка существенно снизится.

«Кризис — не время разбираться в том, кем вы хотите быть. Вы уже должны быть хорошо функционирующей организацией, готовой быстро мобилизовать ваши ресурсы, оценить свои потери и выживать день за днем», — добавил он.

Как финансисты оценивают ситуацию