Курс валют в Киеве: 10 апреля 2020 года

Сегодня, 10 апреля 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 27,26 гривен/доллар.

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,10 гривен за доллар, продажи – 27,55 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 27,33 гривен/доллар, продажа – 27,42 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 29,33 гривен за евро, продажи – 30,08 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 29,45 гривен/евро, продажа – 29,65 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,28 гривен за 10 рублей, продажи – 3,73 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,52 гривен за 10 рублей, продажа – 3,60 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua