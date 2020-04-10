НБУ пообещал продлить сроки действия банковских карт, которые истекли во время карантина

Чтобы перевыпустить новую, в банк идти не нужно.

Банки продлят на три месяца срок действия карт, у которых он заканчивается во время карантина.

Об этом сообщает пресс-центр Национального банка.

"Закончился срок действия банковской карты? Не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую. Банки продлевают срок действия карточек, срок которых истек во время карантина, на три месяца", - говорится в сообщении.

В Нацбанке также отметили, что за подробностями следует обратиться в свой банк.

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