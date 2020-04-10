Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи

Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи

Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне 2020 года в попытке поддержать цены, отправленные в пике распространением коронавируса, говорится в заявлении группы.

С июля и до конца года сокращение будет снижено до 8 миллионов баррелей в сутки, а с января 2021 года до апреля 2022 года - до 6 миллионов баррелей.

Следующее заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции намечено на 10 июня.

Цены на нефть резко выросли в четверг после сообщений о том, что РоSSия и Саудовская Аравия согласовали сделку о существенном сокращении добычи. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 8,62% до 35,67 долл. за баррель, на WTI - на 9,57% до 27,49 долл. за баррель.

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