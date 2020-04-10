В Японии ожидают падения стальной выплавки на четверть

В Японии ожидают падения стальной выплавки на четверть

Исходя из официального прогноза министерства экономики, торговли и промышленности Японии, в течение апреля-июня 2020 года японские сталепроизводители могут снизить объёмы до 19,36 млн. тонн, что станет самым низким показателем для данного квартала с 2009 года.

Сокращение в годовом соотношении составит 25,9%, к январю-марту — 18% (итог первого квартала — 23,6 млн. тонн). В числе причин — влияние пандемии коронавируса на мировую экономику и повсеместное снижение стального спроса.

Спрос на металлопродукцию, как ожидают в министерстве, сократится во втором квартале на 18,1% в годовом сопоставлении. В частности, для проката из обычных сталей снижение составит 12% до 15,3 млн. тонн, для специальных сталей — 40% до 3 млн. тонн.

В настоявшее время Япония является третьим по величине сталепроизводителем в мире после Китая и Индии. По результатам прошедшего финансового года (апрель 2019-март 2020) металлурги страны сократили объёмы на 5%, выплавив 97,9 млн. тонн стали, что стало минимумом с 2009-10 фг.


МинПром по материалам МеталлСервис

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