ВАКС обязал НАБУ начать расследование банкротства Бердянского морпорта

Среди заявленных лиц: экс-министр инфраструктуры, его заместитель, госсекретарь, а также топ-чиновники действующего состава министерства.

ВАКС обязал НАБУ начать расследование банкротства Бердянского морпорта
Бердянский морской торговый порт
Фото: Википедия

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил жалобу "Бердянского антикоррупционного центра" и обязал Национальное антикоррупционное бюро начать расследование по его заявлению от 21 февраля 2020 года.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

В жалобе от 16 марта говорится,что 21 февраля "Бердянский антикоррупционный центр" подал в НАБУ заявление о совершении должностными лицами государственной исполнительной власти уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 172, 219, 364, 382 УК.

Среди заявленных лиц: экс-министр инфраструктуры 2016-2019 годов (Владимир Омелян, - ред.), его заместитель, государственный секретарь Мининфраструктуры, а также топ-чиновники действующего состава министерства.

По версии заявителя, вышеупомянутые должностные лица довели госпредприятие "Бердянский морской торговый порт" до банкротства злоупотреблением властью, служебными подлогами, а также грубым нарушением законодательства о труде и невыполнением судебного решения.

Кроме этого, в заявлении есть данные о совершении уголовных преступлений начальником Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" служебными лицами и его бывшим руководством, а также исполняющим обязанности директора. Также есть сведения о противозаконных действий руководителей компаний ООО "Аскет-Шиппинг" и ООО "Агро-Класс" как соучастников преступлений.

Отмечается, что к своему заявлению "Бердянский антикоррупционный центр" добавил документы, подтверждающие указанные факты. Исследовав их, следственный судья пришел к выводу о частичном удовлетворении жалобы.

Напомним, в феврале задержали начальника администрации Бердянского морпорта, которого подозревают в нанесении 2,5 млн гривен убытков. Также сообщалось о еще троих задержанных причастных лицах.

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