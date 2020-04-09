Федрезерв США запустил программу помощи бизнесу и местным властям на $2,3 трлн

ФРС будет кредитовать компании и покупать облигации местных властей.

Федрезерв США запустил программу помощи бизнесу и местным властям на $2,3 трлн
Здание ФРС в Вашингтоне
Фото: smh.com.au

Федеральная резервная система США в четверг запустила масштабную программу на $2,3 триллиона для поддержки местных администраций и малого и среднего бизнеса. Она призвана помочь американской экономике справиться с пандемией коронавируса, пишет Reuters.

ФРС сообщила, что будет через банки предлагать четырехлетние кредиты компаниям с численностью персонала до 10 тысяч сотрудников и напрямую покупать облигации штатов и более населенных округов и городов.

"Роль ФРС - обеспечить столько помощи и стабильности, сколько мы можем, в этот период ограниченной экономической активности, и наши действия сегодня помогут гарантировать, что конечное восстановление будет как можно более энергичным", - сказал глава Федрезерва Джером Пауэлл.

По его словам, роль ФРС теперь расширилась за пределы ее обычного фокуса в поддержании рынков "ликвидными" и функционирующими, чтобы помочь Соединенным Штатам получить экономическое и финансовое пространство, необходимое для устранения чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Напомним, что мировая экономика входит в сильнейший экономический кризис со времен Второй мировой войны. По прогнозу МВФ, в 170 из 180 стран-членов ожидается снижение доходов на душу населения.

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