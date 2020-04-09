Годовая инфляция в марте осталась на уровне около 2%

По сравнению с февралем цены выросли на 0,8%.

Годовая инфляция в марте осталась на уровне около 2%
Фото: Макс Требухов

Потребительские цены в марте 2020 года выросли на 2,3% (год к году) по сравнению с 2,4% месяцем раньше.

Об этом говорится в данных Госстата, обнародованных во вторник.

По сравнению с февралем 2020 года на потребительском рынке зафиксировали рост цен на 0,8%.

Продукты питания в целом подорожали на 0,4%, в том числе фрукты - на 3,9%, сахар - на 2,9%, овощи - на 1,7%, макаронные изделия - на 1,5%. Одновременно Госстат зафиксировал сильное снижение стоимости яиц - на 12,3%.

Одежда и обувь в марте подорожали на 12,8%, а природный газ подешевел на 11,6%.

В январе-марте инфляция составила 0,7%.

Напомним, что Кабинет министров повысил прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 годаВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года
Американские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуруАмериканские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуру
В США сегодня не работает 29% экономикиВ США сегодня не работает 29% экономики
Тарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателейТарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателей
В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металлаВ условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла
Блок рекламы


Похожие новости
Международные резервы Украины в марте сократились на $2 млрдМеждународные резервы Украины в марте сократились на $2 млрд
В марте украинцы забрали из банков почти 3 млрд грнВ марте украинцы забрали из банков почти 3 млрд грн
NMDC в марте снизила добычу железной рудыNMDC в марте снизила добычу железной руды
Макропрогноз обновили. Инфляция 11,6% и доллар 29,5Макропрогноз обновили. Инфляция 11,6% и доллар 29,5
В марте украинские металлурги сократили выплавку почти на 10%В марте украинские металлурги сократили выплавку почти на 10%
До конца 2021 года ремонт парка около озера Тельбин “съест” более 33 млн гривенДо конца 2021 года ремонт парка около озера Тельбин “съест” более 33 млн гривен
Оптовую цену на газ для населения в марте снизили на 14%Оптовую цену на газ для населения в марте снизили на 14%
Цена на нефть упала до уровней 2003 годаЦена на нефть упала до уровней 2003 года
Из-за коронавируса переводы заробитчан уменьшатся на миллиард долларов. Отток валюты около $1,5 миллиардаИз-за коронавируса переводы заробитчан уменьшатся на миллиард долларов. Отток валюты около $1,5 миллиарда
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозомS&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом
Последние новости
Подгружаем последние новости