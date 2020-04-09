ФРС вольет в экономику США еще 2,5 трлн долл.

ФРС вольет в экономику США еще 2,5 трлн долл.

Федеральная резервная система США объявила о масштабной программе по предоставлению кредитов на сумму до 2,3 трлн долл. для поддержки экономики. Об этом говорится в заявлении Федрезерва.

В частности, программа предполагает выдачу через банки четырехлетних кредитов компаниям, на которых занято до 10 тыс. человек, или с доходами менее 2,5 млрд долл. Основные и процентные платежи будут отложены на один год. Кроме того, ФРС будет напрямую покупать облигации штатов и городов, чтобы помочь им бороться с кризисом.

Как отмечается в сообщении, финансирование поможет домохозяйствам и работодателям всех размеров и укрепит способность штатов и местных органов власти предоставлять критически важные услуги во время пандемии коронавируса.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что первоочередной задачей страны должно быть "разрешение кризиса в области общественного здравоохранения, оказание помощи больным и ограничение дальнейшего распространения вируса".

По его словам, роль ФРС заключается в том, чтобы обеспечить как можно больше стабильности в период ограниченной экономической активности, а также обеспечить как можно более энергичное восстановление.

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