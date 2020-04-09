Таиланд начал антидемпинг против белой жести из Китая

Таиланд начал антидемпинг против белой жести из Китая

Министерство торговли Таиланда объявило о начале антидемпингового расследования против импорта с страну белой жести из Китая, Южной Кореи, Тайваня и Евросоюза.

Расследование было начато по жалобе местных сталепроизводителей Siam Steel Sheet Co., Ltd и Thai Iron Sheet Co., Ltd.

Предполагаемая демпинговая маржа для китайской продукции составляет 18,21%, для южнокорейской – 65,93%, для тайваньской – 34,85% и для продукции из Евросоюза – 31,35%. У заинтересованных сторон есть 15 дней для ответа.

Продукция, которая подпадает под расследования, соответствует следующим таможенным кодам: 7210.12.90.021, 7210.12.90.022, 7210.12.90.023, 7210.12.90.024, 7210.12.90.025, 7210.12.90.026, 7210.12.90.029, 7210.12.90.031, 7210.12.90.032, 7210.12.90.033, 7210.12.90.034, 7210.12.90.035, 7210.12.90.036, 7210.12.90.039 и 7210.12.90.090.

Напомним, что весной 2020 года ряд стран инициировал антидемпинговые расследования в отношении китайской металлопродукции. Индонезия проверит импорт г/к рулонов, а Малайзия – импорт плоского стального проката с покрытием из алюминия и цинка, Австралия импорта прецизионных труб. Кроме того, Европейская комиссия вводит временные пошлин в отношении импорта плоского г/к проката из нержавеющей стали производства Китая.

Китайская металлургия начинает масштабную внешнюю экспансию на фоне стагнации внутреннего спроса после коронавируса. Чтобы ускорить этом процесс, правительство КНР увеличило налоговые льготы для стального экспорта. С 20 марта 2020 года повышено возмещение экспортного налога до 13% с 10% для г/к рулонов, катанки, холоднокатаного, оцинкованного и нержавеющего проката.

Как известно, большинство развитых страны – США, ЕС, Турция, Таможенный союз, страны Южной Америки - уже закрыли свои рынки от китайской металлопродукции. По оценкам аналитиков, новая посткоронавирусная экспансия китайской стали будет направлена на незащищенные рынки, например, украинский.

Напомним, что Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) при Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины до сих пор успела ввести пошлины только против одного вида китайской метпродукции – оцинковки. Еще продолжается антидемпинговое расследование против стальных труб из КНР. В то же время украинские производители металлоконструкций призывают власти ограничить импорт в страну покрытого проката из КНР.

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