“Киевводоканал” за 30 млн гривен перекачает стоки Бортнической станции аэрации в Днепр

Чтобы уберечь от затопления населенные пункты Бортничи, Вишенки и Гнедин, ЧАО “АК “Киевводоканал” заказало перекачку очищенных стоков Бортнической станции аэрации (БСА) в Днепр. Такие работы с 2015 года выполняет Межрегиональный офис защитных массивов днепровских водохранилищ. Именно у этого госпредприятия на балансе находиться Бортническая насосная станция – единственная в районе сбросного канала БСА, через который в Днепр поступают очищенные стоки Киева.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 30 марта 2020 года ЧАО “АК “Киевводоканал” (*) заключило договор с Межрегиональным офисом защитных массивов днепровских водохранилищ на перекачку Бортнической насосной станцией сточных вод, которые подаются БСА (ул. Коллекторная, 1 в Дарницком районе). Цена договора составила 30,1 млн гривен.

Межрегиональный офис защитных массивов днепровских водохранилищ должен перекачивать стоки БСА со сбросного канала станции в Днепр до конца марта 2021 года. Цена перекачки 1 куб. метра стоков заявлена в размере 0,11 гривен.

Закупку провели по переговорной процедуре, обосновав ее отсутствием конкуренции (п. 2 ст. 35, п 2 Закона “О публичных закупках” ). В ЧАО “АК “Киевводоканал” пояснили, что Бортническая насосная станция является единственной в районе сбросного канала БСА, через который в Днепр (Каневское водохранилище) поступают очищенные хозяйственно-бытовые стоки Киева .

Также отмечается, что до строительства Каневского водохранилища очищенные канализационные сточные воды БСА самотеком отводились в Днепр. После сооружения водохранилища для защиты от затопления населенных пунктов Бортничи, Вишенки и Гнедин был построен комплекс регулирующих гидротехнических сооружений. Эти сооружения перекрыли свободный выход паводковых, дренажных и биологически очищенных сточных вод в Днепр. Теперь их перекачку осуществляет Бортническая насосная станция, которая находиться на балансе Межрегионального офиса защитных массивов днепровских водохранилищ.

Напомним, БСА – единственная станция очистки сточных канализационных вод в Киеве , обслуживающая не только столицу, но и населенные пункты Киевской области (Вышгород, Ирпень, Вишневое, Бортничи, Гнедин, Счастливое, Чабаны, Коцюбинское, Погребы, Новоселки, Софиевская и Петропавловская Борщаговка, Гатное). Станция состоит из 3-х блоков: первый построен в 1964 году, второй – в 1975 году, третий – в 1986 году. Уровень износа оборудования и зданий БСА составляет 80%.

Власти на протяжении многих лет анонсируют реконструкции БСА. Еще 9 июля 2014 года Кабмином было принято постановление №298, которым на реконструкцию сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологичной линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации было выделено 109 млн гривен.

В марте 2015 года Кабмин одобрил проект реконструкции сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации для получения кредита от Японии. Летом этого же года состоялось подписание кредитного соглашения между Украиной и Японией на сумму 108 млрд йен.

В августе 2016 года стало известно, что из денег, выделенных в 2014-2015 годах на работы на Бортнической станции аэрации, использованы менее 25%. Но и эти 25% тратились без необходимого контроля со стороны Министерства регионального развития и ЖКХ. Поэтому на начало 2016 года выполнены всего 23,3% от запланированных работ.

В ноябре 2017 года Киевская горгосадминистрация (КГГА) своим распоряжением переутвердила проект реконструкции сооружений первой очереди Бортнической станции аэрации, а именно – строительства насосной станции первого подъема. Тогда выяснилось, что на ее реконструкцию направят на 250 млн гривен больше, чем планировалось.

Тендер на выполнение первой очереди реконструкции БСА, которая предусматривала строительство насосной станции первого подъема, был проведен в 2018 году. По его результатам ЧАО “АК “Киевводоканал” подписало с ЧАО “Киевметрострой” (***) договор на 525,1 млн гривен. Работы должны завершить к 30 июня 2022 года.

В июне 2019 года Кабмин с подачи КГГА согласился внести изменения в проект реконструкции Бортнической станции аэрации. Мощность объекта и длительность магистрального канала при этом оставили прежними, а вот сметную стоимость увеличили в два раза: с 19,29 млрд гривен до 38,69 млрд гривен. Срок завершения реконструкции БСА тоже сдвинули на 20 месяцев вперед – до 120 месяцев.

Согласно отчету о результатах работы в феврале 2020 года Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, в феврале 2020 года на строительство насосной станции первого подъема (одно из сооружений первой очереди реконструкции БСА) из бюджета было потрачено 7,45 млн гривен.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , Межрегиональный офис защитных массивов днепровских водохранилищ основан в 1991 году. До 2018 года он назывался Днепровское бассейновое управление водных ресурсов. Предприятие находится в государственной собственности. Учредитель – Госагентство водных ресурсов. Директор – Юрий Букреев. На балансе Межрегионального офиса защитных массивов днепровских водохранилищ находятся 28 насосных и 3 компрессорные станции по всему бассейну Днепра.

По данным Zакупівлі, ЧАО “АК “Киевводоканал” с 2015 года заказывает у Межрегионального офиса защитных массивов днепровских водохранилищ услуги по перекачке стоков БСА. За это время между сторонами было заключено 7 договоров (включая нынешний) общей стоимостью 105,2 млн гривен. Подряды от “Киевводоканала” – основные заказы, полученные Межрегиональным офисом защитных массивов днепровских водохранилищ по результатам участия в публичных закупках.

Должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года занимает экс-директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий.

Сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев

* ПрАТ "АК "Київводоканал" (Код ЄДРПОУ: 03327664)

** Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ (Код ЄДРПОУ: 04389466)

*** ПАТ “Київметробуд” (Код ЄДРПОУ: 01387432)