“Киевводоканал” за 30 млн гривен перекачает стоки Бортнической станции аэрации в Днепр
Чтобы уберечь от затопления населенные пункты Бортничи, Вишенки и Гнедин, ЧАО “АК “Киевводоканал” заказало перекачку очищенных стоков Бортнической станции аэрации (БСА) в Днепр. Такие работы с 2015 года выполняет Межрегиональный офис защитных массивов днепровских водохранилищ. Именно у этого госпредприятия на балансе находиться Бортническая насосная станция – единственная в районе сбросного канала БСА, через который в Днепр поступают очищенные стоки Киева.
Как стало известно
Межрегиональный офис защитных массивов днепровских водохранилищ должен перекачивать стоки БСА со сбросного канала станции в Днепр до конца марта 2021 года. Цена перекачки 1 куб. метра стоков заявлена в размере 0,11 гривен.
Закупку провели по переговорной процедуре, обосновав ее отсутствием конкуренции (п. 2 ст. 35, п 2
Также отмечается, что до строительства Каневского водохранилища очищенные канализационные сточные воды БСА самотеком отводились в Днепр. После сооружения водохранилища для защиты от затопления населенных пунктов Бортничи, Вишенки и Гнедин был построен комплекс регулирующих гидротехнических сооружений. Эти сооружения перекрыли свободный выход паводковых, дренажных и биологически очищенных сточных вод в Днепр. Теперь их перекачку осуществляет Бортническая насосная станция, которая находиться на балансе Межрегионального офиса защитных массивов днепровских водохранилищ.
Напомним, БСА – единственная станция очистки сточных канализационных вод в Киеве, обслуживающая не только столицу, но и населенные пункты Киевской области (Вышгород, Ирпень, Вишневое, Бортничи, Гнедин, Счастливое, Чабаны, Коцюбинское, Погребы, Новоселки, Софиевская и Петропавловская Борщаговка, Гатное). Станция состоит из 3-х блоков: первый построен в 1964 году, второй – в 1975 году, третий – в 1986 году. Уровень износа оборудования и зданий БСА составляет 80%.
Власти на протяжении многих лет анонсируют реконструкции БСА. Еще 9 июля 2014 года Кабмином было принято постановление №298, которым на реконструкцию сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологичной линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации было выделено 109 млн гривен.
В марте 2015 года Кабмин одобрил проект реконструкции сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации для получения кредита от Японии. Летом этого же года состоялось подписание кредитного соглашения между Украиной и Японией на сумму 108 млрд йен.
В августе 2016 года стало известно, что из денег, выделенных в 2014-2015 годах на работы на Бортнической станции аэрации, использованы менее 25%. Но и эти 25% тратились без необходимого контроля со стороны Министерства регионального развития и ЖКХ. Поэтому на начало 2016 года выполнены всего 23,3% от запланированных работ.
В ноябре 2017 года Киевская горгосадминистрация (КГГА) своим распоряжением переутвердила проект реконструкции сооружений первой очереди Бортнической станции аэрации, а именно – строительства насосной станции первого подъема. Тогда выяснилось, что на ее реконструкцию направят на 250 млн гривен больше, чем планировалось.
В июне 2019 года Кабмин с подачи КГГА согласился внести изменения в проект реконструкции Бортнической станции аэрации. Мощность объекта и длительность магистрального канала при этом оставили прежними, а вот сметную стоимость увеличили в два раза: с 19,29 млрд гривен до 38,69 млрд гривен. Срок завершения реконструкции БСА тоже сдвинули на 20 месяцев вперед – до 120 месяцев.
Согласно
Согласно данным аналитической системы
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Должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года занимает экс-директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий.
Сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев
* ПрАТ "АК "Київводоканал" (Код ЄДРПОУ: 03327664)
** Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ (Код ЄДРПОУ: 04389466)
*** ПАТ “Київметробуд” (Код ЄДРПОУ: 01387432)
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