SAIL и Tata Steel вдвое сократили производство

Индийские компании Steel Authority of India (SAIL) и Tata Steel, два ведущих производителя стали в стране, сократили свое производство на 50% из-за политики блокировки со стороны правительства. Об этом сообщает Yieh.com. Производство обоих сталелитейных предприятий составило около 20% от общего объема производства в Индии.



Обе компании столкнулись с большим спадом спроса после блокировки, на логистику также могли повлиять покупатели, которые не хотели покупать в данный момент.



Tata Steel также сообщила, что ее производственные мощности в Джамшедпуре и Калинганагаре, а также дочерние предприятия Tata Steel BSL и Tata Steel Long Products сократили производственные уровни и поставили их на техническое обслуживание.



Tata не раскрывает информацию о сниженных уровнях производства, но SAIL подтвердила, что сократила 50% от общего объема производства.

