В первом квартале порт Ника-Тера увеличил перевалку на 1,5%

В первом квартале порт Ника-Тера увеличил перевалку на 1,5%

В первом квартале 2020 года Морской специализированный порт "Ника-Тера" увеличил перевалку грузов на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Group DF.

Всего за первые три месяца работы порт обработал 85 судов, в том числе 2 сухогруза с догрузкой на рейде, а также 4 танкера с подсолнечным маслом.

Как говорится в сообщении, в структуре грузооборота продолжают преобладать зерновые, зернобобовые и масличные культуры, составившие 65% от квартального объема перевалки или 1,22 млн тонн. Навалочные грузы составили - 14% или 0,27 млн тонн, шрот - 17% (0,32 млн тонн), а перевалка масла - 4% (0,07 млн тонн).

"Порт не только оперативно адаптировался к новым условиям работы, но и продолжает демонстрировать позитивную динамику роста грузооборота - прокомментировал начальник порта Алим Агакишиев. – Предприятие работает в штатном режиме, выполняя в полном объеме обязательства перед партнерами, подрядчиками, персоналом и государством".

Порт "Ника-Тера" расположен в Николаевской области вблизи Чёрного моря (на левом берегу Бугского лимана) и владеет 8 коммерческими причалами, длиной около 1900 п. м. В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов.

В 2019 году терминал принял 410 судов, перегрузив 8,637 млн тонн грузов. По сравнению с 2018 годом прирост составил 2,8 млн тонн или 48%. Структура грузооборота в 2019 году выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,9 млн тонн или 69 % от общего объёма, навалочные – 1,7 млн тонн (19,7%), шрот и отруби – 772,5 тыс. тонн (8,9 %), наливные – 204, 7 тыс. тонн (2,4 %).



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