Американские нефтяные компании уже сократили добычу – Трамп

Президент США Дональд Трамп сказал в среду, 8 апреля, что американские нефтедобывающие компании уже сократили производство, а также что у него есть много вариантов в том случае, если Саудовская Аравия и РоSSия не достигнут соглашения о сокращении добычи в четверг.



"Послушайте, мы уже сокращаем, - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли США рассматривать возможность скоординированного сокращения производства, - Я думаю, они все уладят. За последнюю неделю был достигнут большой прогресс, и будет интересно посмотреть, что выйдет из (встречи) ОПЕК завтра”, - добавил он.



Напомним, что встреча ОПЕК+ в формате виртуальной конференции должна состояться сегодня, 9 апреля, примерно в 16.00 по киевскому времени.

