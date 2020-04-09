Метинвест взял кредит для покупки гидравлической моталки на ММК им Ильича

Метинвест взял кредит для покупки гидравлической моталки на ММК им Ильича

Группа Метинвест, привлекла кредитную линию на сумму 9,8 млн евро для финансирования Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Покрытие кредитной линии осуществляется за счет Австрийской экспортной гарантии, выданной экспортным кредитным агентством (ЭКА) Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft ("OeKB"). Единым кредитором выступил банк Raiffeisen Bank International.

Процентная ставка по кредитной линии, срок погашения которой наступает в апреле 2029 года, установлена на уровне шестимесячной ставки EURIBOR плюс маржа. Средства будут использованы для финансирования закупки и установки гидравлической моталки на стане горячей прокатки 1700 на ММК им. Ильича, поставщиком которой выступит ведущий мировой производитель решений для металлургии Primetals Technologies Austria.

Новая гидравлическая моталка — это следующий этап реконструкции стана горячей прокатки 1700 на ММК им. Ильича. Ассортимент продукции расширится за счет увеличения максимального веса горячекатаного рулона с нынешних 27 тонн до 32 тонн при одновременном улучшении таких качественных параметров, как телескопичность и плотность намотки рулона. Ожидается, что общий объем инвестиций в проект составит 18 млн долларов США.

"Несмотря на турбулентную среду, мы продолжаем инвестировать в будущие технологии и оборудование, которые позволят повысить наше ценностное предложение для клиентов и улучшить фундаментальные основы бизнеса. Мы высоко ценим поддержку всех сторон, которые сделали эту сделку возможной", - прокомментировал генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.



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