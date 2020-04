Италия хочет возобновить производство стали после Пасхи

Как сообщает итальянская металлургическая ассоциация Federacciai, правительство, промышленники и профсоюзы обсуждают повторный запуск национальной сталелитейной отрасли в середине апреля, после Пасхи. Об этом пишет Металлоснабжение и сбыт.



В начале апреля, по данным главы ассоциации Алессандро Банзато, в Италии простаивали порядка 95% металлургических предприятий. Функционировали, и то на минимальной мощности, только доменные печи на комбинатах компаний ArcelorMittal Italia (AM Italia) и Arvedi.



По данным S&P Global Platts, остановка металлургического производства, объявленная в конце марта, как минимум, до 13 апреля, уже приводит к перебоям в поставках металлопродукции. Кроме того, длительный простой предприятий из-за жестких карантинных мер может привести к резкому увеличению безработицы и падению итальянского ВВП на 10-15%.



Итальянские власти уже разрешили восстановить выпуск некоторым предприятиям, чья продукция может быть использована для нужд медицины, пищевой промышленности, энергетики и транспорта.



Так, комбинат AM Italia в Таранто получил право возобновить производство коммерческой продукции. Ранее там простаивали все прокатные станы. Кроме того, возвращено в эксплуатацию предприятие той же компании в Генуе, где выпускается белая жесть. AM Italia обещает восстановить производство на обеих линиях совокупной мощностью 250 тыс. т в год к 20 апреля.



Крупнейший в Италии производитель нержавеющей стали Acciai Speciali Terni также частично восстановит деятельность своего предприятия. К 10 апреля там должна запуститься линия холодной прокатки мощностью 400 тыс. т в год. Выпускаемый на ней нержавеющий прокат применяется для изготовления медицинских приборов, а также в энергетике и транспортном машиностроении.