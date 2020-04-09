Worldsteel отложила публикацию прогноза по стали из-за COVID-19

Worldsteel отложила публикацию прогноза по стали из-за COVID-19

Worldsteel отложила публикацию своего традиционного краткосрочного прогноза по спросу на сталь из-за ситуации с COVID-19.

"В свете беспрецедентных сбоев пандемии COVID-19, Worldsteel приняла решение не публиковать свой апрельский краткосрочный прогноз (SRO) спроса на сталь в этом месяце", - говорится в сообщении на сайте ассоциации в четверг.

Вместо этого Worldsteel поделится некоторыми наблюдениями о рынке, включая мнения недавней онлайн-встречи Экономического комитета. Они будут опубликованы на сайте ассоциации в пятницу 17 апреля.

Барис Чифтчи, глава стратегических инициатив Worldsteel, выступит с блогом о состоянии рынков сырья в пятницу, 24 апреля.

В ассоциации пообещали опубликовать прогноз по рынку стали в начале июня, когда по мнению Worldsteel, рынки несколько стабилизируются, по примеру китайского.

Ежемесячная публикация данных о мировом производстве жидкой стали не зависит от последних событий и данные за март будут опубликованы в среду, 22 апреля.


МинПром по материалам Steelland

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