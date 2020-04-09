Rio Tinto хочет со скандалом закрыть алюминиевый завод в Исландии

Rio Tinto хочет со скандалом закрыть алюминиевый завод в Исландии

По данным местной прессы, австралийская горнодобывающая и металлургическая корпорация Rio Tinto рассматривает возможность закрытия своего алюминиевого завода ISAL в Исландии, как минимум, на два года из-за падения спроса на алюминий, вызванного экономическим кризисом и эпидемией коронавируса. Об этом пишет Металлоснабжение и сбыт.

Компания еще в феврале текущего года сообщила, что проведет стратегическое исследование возможных перспектив исландского предприятия, являющегося убыточным с 2012 г. Только в 2019 г. финансовые потери ISAL составили около 90 млн долл.

При этом Rio Tinto выставляет претензии исландской энергетической компании National Power Company и даже, по данным местных СМИ, готовится подать на нее судебный иск.

Компания утверждает, что завышенные тарифы на электроэнергию являются одной из основных причин убыточности алюминиевого завода.
Кроме того, Rio Tinto утверждает, что исландская компания поставляла электроэнергию, полученную на угольных и атомных блоках, хотя действующее с ней соглашение предусматривает использование для производства алюминия исключительно возобновляемой энергии.

Если эта информация верна, то данное обвинение выглядит странным. В Исландии вообще нет ни атомных, ни угольных электростанций. В 2019 г. 99,99% генерации электроэнергии в стране пришлось на возобновляемые источники — ГЭС, геотермальную энергию и энергию ветра.

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