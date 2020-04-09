Американские металлурги снижают выплавку стали

Американское производство стали за неделю, окончанием на 4 апреля 2020 г., составило 1,53 млн, а производственные мощности использовались на 68.5%, сообщает American Iron and Steel Institute (AISI).



Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,892,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 81.3%.



Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 18.9% к прошлому году и на 8.1% к предыдущей неделе (1,670 млн тонн, 71.6%).

