Американские металлурги снижают выплавку стали

Американские металлурги снижают выплавку стали

Американское производство стали за неделю, окончанием на 4 апреля 2020 г., составило 1,53 млн, а производственные мощности использовались на 68.5%, сообщает American Iron and Steel Institute (AISI).

Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,892,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 81.3%.

Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 18.9% к прошлому году и на 8.1% к предыдущей неделе (1,670 млн тонн, 71.6%).



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