В Китае запустили стан по выпуску медного листового проката

В Китае запустили стан по выпуску медного листового проката

Китайская компания Jintian Ningbo Copper ввела в эксплуатацию на своем заводе в провинции Цзянсу первый стан холодной прокатки медной полосы, разработанный и установленный германской SMS group. Об этом пишет Металолоснабжение и сбыт.

Как отмечает SMS в пресс-релизе, испытания стана и подготовка к его запуску происходили в экстремальных условиях, вызванных эпидемией коронавируса и введенными в провинции карантинными мерами. Эти препятствия были успешно преодолены командой в составе сотрудников SMS Siemag Technology и Jintian Ningbo Copper.

Реверсивный стан кварто осуществляет предварительную прокатку полосы из меди и медных сплавов толщиной до 18 мм (на входе) и шириной до 650 мм, которая может поступать в рулонах различных размеров.

До начала июня на предприятии будут установлены еще два стана холодной прокатки. Благодаря вводу в строй всего комплекса на предприятии можно будет выпускать медный листовой прокат толщиной от 0,5 мм с повышенным качеством поверхности.

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