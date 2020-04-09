Airbus сокращает производство из-за коронавируса

Airbus объявил в среду о планах сократить производство реактивных лайнеров по всему миру после того, как эпидемия коронавируса спровоцировала худший промышленный кризис в авиации и поставки резко сократились.



В своей крупнейшей в истории корректировке производства европейский производитель заявил, что сокращает выпуск своего самого продаваемого узкофюзеляжного семейства А320 на треть, до 40 самолетов в месяц.



Он также сокращает производство более крупных широкофюзеляжных реактивных самолетов А350 примерно на 40%, до шести самолетов в месяц, семейства А330 — более чем на 40%, до двух самолетов в месяц.



"У нас есть много просьб об отсрочках... на 2020 год, а иногда и на 2021 год,— заявил журналистам главный исполнительный директор Гийом Фори.— Вот почему мы снижаем темпы производства".



Ранее источники агентства сообщали, что производство может быть сокращено вдвое на три-шесть месяцев. Производитель якобы уже обратился к поставщикам с просьбой замедлить поставки на заводы Airbus на 40% по отношению к обычному графику, в соответствии с которым компания выпускала 36 самолетов в месяц. До начала пандемии Airbus планировал увеличить производство A320 в 2021 году до 63 в месяц.