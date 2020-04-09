Airbus сокращает производство из-за коронавируса

Airbus сокращает производство из-за коронавируса

Airbus объявил в среду о планах сократить производство реактивных лайнеров по всему миру после того, как эпидемия коронавируса спровоцировала худший промышленный кризис в авиации и поставки резко сократились.

В своей крупнейшей в истории корректировке производства европейский производитель заявил, что сокращает выпуск своего самого продаваемого узкофюзеляжного семейства А320 на треть, до 40 самолетов в месяц.

Он также сокращает производство более крупных широкофюзеляжных реактивных самолетов А350 примерно на 40%, до шести самолетов в месяц, семейства А330 — более чем на 40%, до двух самолетов в месяц.

"У нас есть много просьб об отсрочках... на 2020 год, а иногда и на 2021 год,— заявил журналистам главный исполнительный директор Гийом Фори.— Вот почему мы снижаем темпы производства".

Ранее источники агентства сообщали, что производство может быть сокращено вдвое на три-шесть месяцев. Производитель якобы уже обратился к поставщикам с просьбой замедлить поставки на заводы Airbus на 40% по отношению к обычному графику, в соответствии с которым компания выпускала 36 самолетов в месяц. До начала пандемии Airbus планировал увеличить производство A320 в 2021 году до 63 в месяц.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 годаВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года
Американские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуруАмериканские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуру
В США сегодня не работает 29% экономикиВ США сегодня не работает 29% экономики
Тарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателейТарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателей
Ахметов за год потерял 600 позиций в списке ForbesАхметов за год потерял 600 позиций в списке Forbes
Блок рекламы


Похожие новости
Еврозоне необходимы 1,5 трлн евро для борьбы с кризисом из-за вирусаЕврозоне необходимы 1,5 трлн евро для борьбы с кризисом из-за вируса
В Турции упало производство сталиВ Турции упало производство стали
В Италии оценили падение экономики из-за коронавирусаВ Италии оценили падение экономики из-за коронавируса
Из-за коронавируса Nucor закрыла завод по производству DRIИз-за коронавируса Nucor закрыла завод по производству DRI
Каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться из-за карантина, - опросКаждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться из-за карантина, - опрос
Американские заводы прекращают выпуск алюминия из-за коронавирусаАмериканские заводы прекращают выпуск алюминия из-за коронавируса
Черкасский Азот увеличил производство на 22%Черкасский Азот увеличил производство на 22%
Тайваньская меткомпания в апреле сократит производство на 20%Тайваньская меткомпания в апреле сократит производство на 20%
Азиатский банк развития подсчитал убытки для мировой экономики от коронавирусаАзиатский банк развития подсчитал убытки для мировой экономики от коронавируса
ООН опасается глобального голода из-за пандемииООН опасается глобального голода из-за пандемии
Последние новости
Подгружаем последние новости