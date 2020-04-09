Курс валют в Киеве: 9 апреля 2020 года

Сегодня, 9 апреля 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 27,19 гривен/доллар.

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,10 гривен за доллар, продажи – 27,55 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 27,35 гривен/доллар, продажа – 27,50 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 29,25 гривен за евро, продажи – 30,00 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 29,40 гривен/евро, продажа – 29,70 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,30 гривен за 10 рублей, продажи – 3,65 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,46 гривен за 10 рублей, продажа – 3,55 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua